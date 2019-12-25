Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом. В администрации президента заверили, что украинцы не […]