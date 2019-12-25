Политика

В США впервые выставлен на аукцион пост губернатора

Антон Мицкелюнас

Тяжелейшая экономическая ситуация и колоссальные долги вынуждают американские власти изобретать всё новые способы пополнения казны. В начале декабря в штате Юта состоялся референдум, на котором гражданам было предложено два варианта реформы местной избирательной системы. Первый предусматривал сохранение существующей модели прямой демократии, когда глава штата избирается по итогам всеобщего голосования. Второй вариант предполагал ввести розыгрыш этой […]

Зеленский не сможет поздравить украинцев с Новым годом из-за плотного графика корпоративов

Бронислав Рубенштейн

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом. В администрации президента заверили, что украинцы не […]

ЕСПЧ официально принял презумпцию виновности в отношении России

Борис Гонтермахер

Двум членам Pussy Riot грозит по 50 лет тюрьмы за попытку устроить панк-акцию в церкви в Нью-Йорке

Борис Гонтермахер

Меркель пригрозила восстановить Берлинскую стену в случае введения санкций США против «Северного потока-2»

Бронислав Рубенштейн

Из Москвы выслали китайского дипломата, назвавшего способ справиться с российской коррупцией за месяц

Борис Гонтермахер

Общество

Более 30 000 европейских и американских туристов встретят Новый год в Крыму

Антон Мицкелюнас

Всемирная туристическая организация обнародовала список самых популярных направлений на новогодние и рождественские каникулы у граждан ЕС и США. Впервые за всю историю в список вошёл Крым. Грядущие праздники на полуострове планируют провести более 30 000 туристов из Европы и Северной Америки. Эксперты отмечают, что в последние годы уровень сервиса в Крыму вырос, а цены, особенно […]

«Меф, шишки, скорость»: россияне начали замечать новое содержание таинственных кругов на полях

Григорий Касаткин

Международное сообщество по исследованию деятельности НЛО и загадочных объектов выявило на территории России странную закономерность. К специалистам сообщества регулярно стали поступать обращения жителей различных регионов государства от Калининграда до Владивостока, подмечающих плавную замену классических таинственных кругов на полях, надписями с новым, осмысленным содержанием. Так, например, в руки экспертов попали кадры аэрофотосъемки, проводимой инженерами-геодезистами в Ленинградской […]

ГИБДД введёт штрафы за пьяных пассажиров в салоне автомобиля

Виталий Манн

Отправившийся из Владивостока «Приморский экспресс» прибудет в Симферополь в марте

Виталий Манн

В Китае преступник не стал стрелять в полицейского из-за татуировки Сталина на груди

Бронислав Рубенштейн

Покупатели популярного онлайн-магазина по ошибке получили «Майнкампф» вместо «Майнкрафта»

Виталий Манн

Наука

Из школьной программы исключат русский язык

Виталий Манн

Министерство образования разработало постановление, в котором указан обновлённый перечень дисциплин, обязательных для изучения в образовательных учреждениях с 1 сентября 2020 года. Главным изменением станет исключение из числа обязательных предметов русского языка и замена его по выбору учащихся на один из языков государств СНГ. «В изучении русского языка нет никакого смысла. На бытовом уровне дети его […]

Российские учёные разработали наносоль, восстанавливающую ржавые автомобили

Добрыня Кипельман

Учёные Уфимского политехнического университета планируют к 2030 году наладить массовое производство рутениевой наносоли. Открытие было сделано ещё в 2017 году, когда соль оставшаяся на дорогах Уфы была улучшена безопасным рутениевым дождём. Спустя короткое время со всех автомобилей пропали следы коррозии металла, учёные выяснили — вся причина в новом сплаве, который образовался из-за реакции положительно заряженных […]

Студенты новосибирского вуза разработали тест на склонность к взяткам

Александра Серова

Якутские генетики пытались выдать слонёнка за клонированного мамонта

Никита Штормилин

Илон Маск: «Я бы хотел нанять Рогозина, но мне это не по карману»

Бронислав Рубенштейн

Минздрав: проблема ВИЧ-диссидентства решится сама собой в ближайшие 5-10 лет

Борис Гонтермахер

Экономика

Китайский министр: «Благодаря «Газпрому» мы газифицировали все деревни в стране»

Виталий Манн

Министр энергетики КНР Лу Цзян высоко оценил сотрудничество «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации, плодом которого стал ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири». Труба обеспечила потребности в голубом топливе севера Китая и некоторые российские населённые пункты. Отдельно чиновник отметил успехи, достигнутые в газификации сельской местности Китая.   «Мы очень довольны сотрудничеством с российской компанией. Благодаря […]

Rambler зарегистрирует в России свои авторские права на ядро Linux

Борис Гонтермахер

Компания Rambler подала иск в суд о признании ее на территории России правообладателем и основным разработчиком ядра ОС Linux. Юристы пояснили, что считают это возможным, поскольку в РФ нет развитого законодательства об авторском праве на open source продукты. Разработчиками ядра Linux считаются лично Линус Торвальдс и сообщество, действующее во всём мире. В «Рамблере» сообщили, что […]

В Белоруссии начали производство картофельного Jack Daniel’s

Алесь Скорына

Минимальную пенсию в Армении с 1 января 2020 года поднимут ещё на 100 евро

Вагиф Джавадов

В России не будут продаваться новые Мак буки из-за отсутствия на клавиатуре буквы «ё»

Антон Мицкелюнас

Силуанова на экономическом форуме представили, как финансового директора ООО «Российская Федерация»

Борис Гонтермахер

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