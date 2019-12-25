В США впервые выставлен на аукцион пост губернатора
Тяжелейшая экономическая ситуация и колоссальные долги вынуждают американские власти изобретать всё новые способы пополнения казны. В начале декабря в штате Юта состоялся референдум, на котором гражданам было предложено два варианта реформы местной избирательной системы. Первый предусматривал сохранение существующей модели прямой демократии, когда глава штата избирается по итогам всеобщего голосования. Второй вариант предполагал ввести розыгрыш этой […]